Spotify cierra 2025 con cifras récord y se prepara para un "año de ambición"

...

La plataforma líder de audio alcanzó los 751 millones de usuarios activos y proyecta un 2026 marcado por la integración masiva de inteligencia artificial y nuevos formatos de video.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/02/2026 05:35 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 11/02/2026 05:40 AM.