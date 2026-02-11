Spotify cierra 2025 con cifras récord y se prepara para un "año de ambición"

Spotify ha consolidado su dominio global tras reportar un cierre de año histórico en 2025. Según su último informe financiero, la compañía alcanzó ingresos por 5,184 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 7% en comparación con el ejercicio anterior. Este éxito financiero se sustenta en una audiencia masiva que ya supera los 750 millones de personas conectadas mensualmente, impulsada principalmente por un aumento del 11% en usuarios activos. Aunque el grueso de la comunidad utiliza la versión gratuita, el segmento de suscripciones Premium —el más rentable para la firma— escaló hasta los 290 millones de abonados.
El crecimiento de la plataforma no se limitó a sus mercados tradicionales; regiones como Latinoamérica y Europa fueron piezas clave para superar las expectativas de los analistas. Los directivos de la empresa atribuyen estos resultados a las constantes mejoras en la experiencia de usuario y al impacto masivo de campañas como el "Spotify Wrapped", que en su última edición logró que 300 millones de personas interactuaran con sus estadísticas anuales. Daniel Ek, fundador de la firma, señaló que la identidad de la marca está evolucionando de un servicio de música a una plataforma tecnológica integral de audio y video para creadores.
De cara a 2026, año que la compañía ha bautizado como el de la "Ambición Elevada", Spotify planea una transformación profunda mediante el uso de inteligencia artificial y el despliegue de nuevas interfaces en dispositivos vestibles (wearables). Pese a que el inicio de año trajo consigo un incremento de precios en mercados como Estados Unidos y Europa, las proyecciones se mantienen optimistas. La empresa estima sumar otros 8 millones de usuarios en el primer trimestre, apostando por la diversificación de contenidos que incluye audiolibros, transmisiones en vivo y una oferta de video cada vez más robusta.