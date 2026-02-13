El director de Instagram rechaza ante un tribunal el concepto de "adicción" a redes sociales

...

En el marco de un juicio histórico contra Meta y Google, Adam Mosseri defendió las plataformas digitales argumentando que el uso excesivo es una cuestión de responsabilidad personal y no una patología clínica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/02/2026 11:37 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 13/02/2026 11:49 AM.