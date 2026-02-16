Alibaba desafía al mercado global con Qwen 3.5: su nueva IA diseñada para actuar con autonomía

En una movida estratégica para liderar la carrera de la inteligencia artificial, Alibaba presentó este lunes Qwen 3.5, una herramienta de nueva generación capaz de ejecutar tareas complejas de manera independiente tanto en dispositivos móviles como de escritorio. Esta evolución, que la empresa denomina "capacidades de agente visual", permite a la IA realizar acciones por cuenta propia, posicionándose como un aliado clave para desarrolladores y empresas. Según el comunicado oficial, el modelo no solo es ocho veces más eficiente en el procesamiento de grandes volúmenes de datos que su antecesor, sino que establece un nuevo estándar de rentabilidad al ser significativamente más económico de operar.
El lanzamiento se produce en un contexto de intensa rivalidad dentro del mercado asiático, donde Alibaba busca recuperar terreno frente a rivales como ByteDance y la mediática DeepSeek. Pruebas de rendimiento publicadas por la compañía sugieren que Qwen 3.5 supera en diversos parámetros a modelos internacionales de la talla de GPT-5.2 y Claude Opus 4.5. Este avance técnico llega tras una exitosa campaña de cupones que multiplicó por siete el número de usuarios activos de la plataforma, consolidando la apuesta de la firma por integrar el comercio electrónico con la asistencia inteligente en una sola experiencia de usuario.
Con la industria tecnológica a la espera del próximo movimiento de DeepSeek, Alibaba ha decidido adelantarse con una propuesta enfocada en la IA agencial y la eficiencia de cálculo. El sector observa con atención esta nueva fase de la competencia, que ya no solo busca responder preguntas, sino actuar como un asistente operativo capaz de optimizar procesos empresariales a gran escala. Con Qwen 3.5, el gigante del e-commerce reafirma su intención de ser el protagonista de una era donde la inteligencia artificial deja de ser una herramienta pasiva para convertirse en un ejecutor autónomo.