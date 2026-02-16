Meta revive el reconocimiento facial: los planes para integrar "Name Tag" en sus lentes inteligentes

El éxito comercial de los lentes inteligentes desarrollados por Meta y Ray-Ban ha impulsado a la empresa de Mark Zuckerberg a rescatar una tecnología que anteriormente había descartado por sus riesgos éticos. Según una investigación de The New York Times, la firma planea introducir este mismo año una función denominada internamente como “Name Tag”. Esta herramienta permitiría a los usuarios identificar a personas de su entorno cercano y obtener datos específicos mediante el asistente de inteligencia artificial del dispositivo, una posibilidad que ha reactivado las alarmas de especialistas en derechos digitales y protección de datos.
Documentos de la división Reality Labs indican que Meta considera este momento como una ventana de oportunidad estratégica, bajo la premisa de que los grupos civiles que suelen cuestionar sus políticas están enfocados en el dinámico panorama electoral de Estados Unidos. Aunque originalmente la función se planteó como una herramienta de accesibilidad para personas ciegas, la compañía ahora apunta a una integración más amplia. No obstante, la propuesta ha generado debates internos debido al historial de multas multimillonarias que la empresa ha enfrentado por el uso no consentido de datos biométricos, sumado al temor de que este tipo de vigilancia portátil pueda ser utilizada para fines de control o represión.
Ante las críticas, la tecnológica ha declarado que su enfoque será "reflexivo" y que la función estaría limitada inicialmente a identificar contactos dentro del círculo social del usuario, evitando convertirse en una herramienta de búsqueda universal. Sin embargo, la desconfianza persiste, ya que legisladores y organizaciones sociales recuerdan los precedentes de 2021, cuando Facebook tuvo que eliminar su sistema de etiquetado automático tras una oleada de quejas legales. Mientras la tecnología avanza hacia una integración total con la vida cotidiana, Meta se encuentra nuevamente en la encrucijada de priorizar la innovación comercial o garantizar la privacidad de los ciudadanos en el espacio público.