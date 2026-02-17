Anthropic desafía la agenda de Trump: la startup que prefiere la regulación sobre el caos

Mientras el gobierno de Donald Trump impulsa una política de "manos libres" para que las tecnológicas innoven sin restricciones estatales, Anthropic ha decidido tomar el camino opuesto. La startup, fundada por los hermanos Amodei tras su salida de OpenAI, se ha consolidado en este 2026 no solo por la potencia técnica de su modelo Claude, sino por su férrea defensa de un marco legal que controle los riesgos de la IA. Con 19 millones de usuarios mensuales y una valoración que ya alcanza los 380,000 millones de dólares, la firma está utilizando su músculo financiero para financiar campañas de candidatos pro-regulación, desafiando directamente la orden ejecutiva presidencial que busca eliminar el mosaico de leyes estatales en favor de un criterio único y permisivo.
La confrontación ha escalado a nivel político y filosófico. Mientras la Casa Blanca, a través de su "zar de la IA" David Sacks, acusa a Anthropic de utilizar una estrategia basada en el miedo para capturar el mercado, la empresa responde con inversiones millonarias en grupos como Public First Action. Esta organización apoya a legisladores que, a diferencia de la línea oficial de Trump, buscan proteger los datos de los usuarios y los derechos de sectores como el musical ante el avance de los algoritmos. Anthropic sostiene que la ventana para establecer salvaguardas se está cerrando y, aunque cuenta con el respaldo de gigantes como Amazon y Google, se mantiene firme en su estructura de beneficio público, demostrando que el futuro de la tecnología no tiene por qué ser una carrera sin reglas hacia lo desconocido.