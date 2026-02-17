Apple prepara un despliegue global inédito para presentar sus novedades este 4 de marzo

La firma de Cupertino rompe su esquema tradicional con un evento simultáneo en tres continentes donde se espera el debut del iPhone 17e y una MacBook de bajo costo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/02/2026 03:56 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 17/02/2026 04:00 PM.