Apple prepara un despliegue global inédito para presentar sus novedades este 4 de marzo

La firma de Cupertino rompe su esquema tradicional con un evento simultáneo en tres continentes donde se espera el debut del iPhone 17e y una MacBook de bajo costo.
El gigante tecnológico liderado por Tim Cook ha decidido sacudir el calendario de 2026 con una convocatoria que se aleja de sus formatos habituales. Bajo el sugerente título de “una experiencia especial de Apple”, la compañía no solo busca renovar su catálogo, sino también transformar la manera en que conecta con su audiencia global. En un movimiento logístico sin precedentes, la cita se llevará a cabo de forma sincronizada en Nueva York, Londres y Shanghái, marcando una presencia física masiva que subraya la relevancia de los anuncios previstos para esa jornada, la cual iniciará a las 8:00 a.m. del Centro de México.
La expectativa se concentra principalmente en la evolución de su producto estrella y en la conquista de nuevos segmentos de mercado. Las filtraciones más sólidas apuntan a la llegada del iPhone 17e, una versión que promete equilibrar potencia y accesibilidad, junto a la posibilidad de una MacBook significativamente más económica y compacta que la actual MacBook Air. Aunque la discreción sigue siendo el sello de la casa, este giro estratégico sugiere que la marca busca consolidar su dominio frente a la competencia mediante una diversificación de precios que hasta ahora parecía ajena a su ecosistema de alta gama.