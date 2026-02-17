India lidera el Sur Global con una regulación estricta y soluciones prácticas de IA

La Cumbre de Impacto de la IA 2026 ha marcado un punto de inflexión en su segunda jornada al desplazar el foco de innovación desde Occidente hacia India. El Centro Bharat Mandapam, en Nueva Delhi, fue el escenario donde el país anfitrión reafirmó su intención de convertirse en el principal proveedor global de servicios inteligentes, buscando una soberanía tecnológica que rompa con la dependencia de los monopolios extranjeros. Este movimiento estratégico no es solo técnico, sino también político: el ministro Ashwini Vaishnaw lanzó una advertencia directa a gigantes como Google, Meta y X, estableciendo un plazo máximo de tres horas para retirar contenido ilegal, bajo la premisa de que las multinacionales deben someterse al marco constitucional de cada nación donde operan.
Más allá de la regulación, el evento ha destacado por su enfoque humano y social, con un protagonismo especial del desafío "AI by HER", diseñado para reducir la brecha de género a través de innovaciones lideradas por mujeres. Mientras 200 mil visitantes exploran prototipos de robótica avanzada y energías limpias desarrollados por 600 empresas emergentes, el foro técnico trabaja en herramientas que permitan a 100 países llevar la inteligencia artificial a las zonas más remotas del planeta. La expectativa crece ante la llegada de mandatarios internacionales y líderes de Silicon Valley el próximo jueves, quienes se reunirán para negociar las reglas que definirán el futuro de esta tecnología a nivel global.