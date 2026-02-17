India lidera el Sur Global con una regulación estricta y soluciones prácticas de IA

Nueva Delhi se convierte en el epicentro tecnológico mundial tras presentar guías de aplicación en salud y agricultura, mientras impone nuevos límites de tiempo a las grandes plataformas digitales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/02/2026 04:00 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 17/02/2026 04:05 PM.