Inteligencia Artificial en el IMSS: el avance que reduce de horas a minutos la atención del ictus

La implementación de algoritmos de imagen avanzada y el protocolo "Código Cerebro" logran salvar tejido cerebral crítico, disminuyendo drásticamente el riesgo de discapacidad permanente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/02/2026 09:39 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 19/02/2026 09:35 AM.