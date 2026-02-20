La NASA supera prueba clave del cohete SLS y pone la mira en la Luna

El camino hacia el satélite natural ha dado un paso decisivo este jueves en Cabo Cañaveral. Tras un primer intento fallido a principios de febrero debido a una compleja fuga de hidrógeno líquido, los ingenieros de la NASA lograron completar el llenado de los tanques del cohete SLS sin registrar incidentes. Este avance técnico permite reactivar el cronograma de la misión Artemis 2, cuyo lanzamiento se vio postergado anteriormente y ahora tiene como fecha tentativa más cercana el próximo 6 de marzo. La exitosa maniobra de carga de combustible ha sido recibida con optimismo por el equipo técnico, ya que representa la superación del obstáculo más riguroso de las pruebas previas.
Durante esta jornada de ensayos generales, el personal de la agencia replicó minuciosamente cada procedimiento que se ejecutará el día del despegue real. La operación incluyó una simulación nocturna de despegue ficticio, diseñada para verificar que todos los sistemas de control y propulsión respondan adecuadamente bajo las condiciones de presión del lanzamiento. Este tipo de ejercicios son fundamentales para determinar la viabilidad de la fecha final, asegurando que el colosal cohete esté en óptimas condiciones antes de recibir a sus ocupantes. Los datos obtenidos en estas horas de trabajo permitirán a los directivos de la misión ajustar los últimos detalles logísticos y técnicos.
La misión Artemis 2 tiene un peso histórico indiscutible, ya que marcará el regreso de seres humanos a la órbita lunar tras más de cinco décadas de ausencia. En esta ocasión, la tripulación estará compuesta por tres astronautas estadounidenses y un canadiense, quienes protagonizarán un viaje de exploración que sentará las bases para futuras bases lunares. La directiva de la NASA, encabezada por Jared Isaacman, ha reiterado que no habrá prisas innecesarias, subrayando que la seguridad de los tripulantes es el factor determinante. Con el éxito de estas pruebas en Florida, el sueño de volver a ver una nave tripulada rodeando la Luna está cada vez más cerca de hacerse realidad.