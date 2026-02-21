Cambio de era en Xbox: Phil Spencer deja la dirección de Microsoft Gaming

El panorama de los videojuegos a nivel global enfrenta un giro inesperado con el anuncio de la salida de Phil Spencer como director ejecutivo de Microsoft Gaming. Satya Nadella, CEO de Microsoft, confirmó que la decisión fue tomada por el propio Spencer el año pasado, lo que permitió a la compañía planificar una transición interna. Spencer, quien asumió el mando en 2014, es reconocido por haber triplicado el valor del negocio y liderar adquisiciones históricas como las de Mojang y Activision Blizzard. Sin embargo, su retiro ocurre en un momento complejo, marcado por una caída del 10% en los ingresos del sector y una estrategia de lanzamientos multiplataforma que ha generado intensos debates entre la comunidad de usuarios.
La sucesión recaerá en Asha Sharma, quien regresa a Microsoft tras su paso como directora de operaciones en Instacart y puestos directivos en Meta. Sharma asume el reto de revitalizar una marca que ha perdido terreno frente a competidores como Sony y Nintendo en la actual generación de consolas. En sus primeras declaraciones, la nueva directiva envió un mensaje de reconciliación a los seguidores de Xbox, prometiendo recuperar el compromiso con quienes han invertido en el ecosistema durante los últimos 25 años. Su llegada simboliza una nueva visión para la vertical de Gaming, enfocada en equilibrar la innovación tecnológica con la esencia creativa de la industria.
Uno de los puntos más destacados del nuevo liderazgo será la postura frente a las tendencias tecnológicas emergentes. Sharma fue enfática al señalar que, bajo su mando, Microsoft Gaming no sacrificará la calidad artística por "eficiencia a corto plazo", asegurando que evitarán saturar el catálogo con contenido generado por inteligencia artificial sin alma. "Los juegos son y siempre serán arte creado por humanos", afirmó la ejecutiva. Este relevo institucional se completa con la salida de Sarah Bond, hasta ahora presidenta de Xbox, lo que confirma una renovación total en la cúpula directiva de la empresa para enfrentar los desafíos de un mercado en constante evolución.