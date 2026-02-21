La NASA pospone la misión Artemis II por fallas en el sistema de propulsión

La ambiciosa misión Artemis II, que representa el retorno de tripulación humana a las inmediaciones lunares tras más de 50 años, tendrá que esperar. La NASA confirmó que el lanzamiento no podrá realizarse en la fecha prevista debido a una anomalía crítica en el sistema de propulsión del cohete Space Launch System (SLS). El problema fue identificado durante un ensayo general con combustible criogénico, lo que obligará a los ingenieros a realizar evaluaciones técnicas profundas y, muy probablemente, a trasladar la nave fuera de la plataforma de despegue, afectando todas las ventanas de lanzamiento programadas para el próximo mes.
Este contratiempo surge precisamente después de que la agencia intentara recuperar el tiempo perdido tras otros retrasos sufridos en febrero. La prueba realizada este viernes buscaba simular toda la secuencia operativa de un despegue real, incluyendo la carga de propelentes y el conteo regresivo; sin embargo, fue en este proceso donde se manifestaron los fallos en los tanques del cohete. A pesar de la frustración que esto genera, los protocolos de seguridad de la NASA priorizan la integridad de la nave y de sus ocupantes antes de dar luz verde a una travesía de diez días que llevará a la humanidad más allá de la órbita terrestre baja.
La importancia de esta misión radica no solo en el reto técnico, sino en el hito histórico de su tripulación. El comandante Reid Wiseman lidera un equipo diverso que incluye a Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, marcando la primera vez que una mujer, un astronauta afroamericano y un canadiense viajarán hacia la Luna. Por ahora, la agencia espacial se ha comprometido a brindar actualizaciones periódicas conforme se defina un nuevo cronograma, manteniendo en vilo a la comunidad internacional que espera ver el inicio de esta nueva era de exploración espacial.