La NASA pospone la misión Artemis II por fallas en el sistema de propulsión

Un fallo técnico detectado durante las pruebas de combustible obligó a la agencia espacial a cancelar el despegue programado para el 6 de marzo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/02/2026 12:20 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 21/02/2026 11:11 AM.