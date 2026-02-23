Sam Altman califica de "locas" las críticas sobre el consumo de agua de la Inteligencia Artificial

La expansión de la inteligencia artificial ha colocado a sus líderes bajo el microscopio ambiental, pero Sam Altman ha decidido responder con contundencia. Durante su participación en la cumbre India AI Impact, el director ejecutivo de OpenAI desestimó las preocupaciones sobre el uso masivo de agua en los centros de datos, calificando las cifras que circulan sobre el consumo por consulta de ChatGPT como "completamente falsas" y carentes de realidad. Aunque reconoció que el crecimiento de esta industria exigirá una transición acelerada hacia fuentes de energía nuclear, eólica y solar, Altman insistió en que el discurso sobre el agotamiento de recursos hídricos es desproporcionado frente a las nuevas tecnologías de refrigeración que ya se implementan.
El ejecutivo fue más allá al lanzar una comparación que encendió el debate ético y técnico entre los especialistas del sector. Altman argumentó que medir el costo energético de entrenar un modelo de IA es injusto si no se considera el gasto de recursos —como dos décadas de alimentación y educación— necesarios para que un ser humano alcance niveles similares de inteligencia. Esta postura provocó reacciones inmediatas de otros líderes tecnológicos, quienes cuestionaron la validez de equiparar un proceso biológico con una infraestructura digital, especialmente cuando los datos globales sugieren un impacto mucho más profundo del que OpenAI admite públicamente.
La realidad del mercado parece estar chocando con la visión optimista de la empresa, ya que diversos gobiernos han comenzado a frenar la construcción de nuevos centros de datos por temor al desabasto. Recientemente, en Texas, un proyecto millonario fue rechazado ante la presión social por el uso de recursos locales, un síntoma de la resistencia que enfrentan estas instalaciones cuyo consumo eléctrico ya se compara con el de naciones enteras como Francia o Alemania. Pese a estos obstáculos y a la polémica ambiental, OpenAI continúa su agresiva expansión comercial tras sellar alianzas con las consultoras más importantes del mundo para integrar su plataforma empresarial en el mercado global.