WhatsApp lanza cuentas administradas por padres para menores

WhatsApp anunció el lanzamiento de cuentas administradas por padres, una nueva función dirigida a preadolescentes que busca ofrecer una experiencia más segura y controlada en la aplicación de mensajería. Estas cuentas, que estarán disponibles a nivel global en los próximos meses, están pensadas para menores a partir de 13 años (edad mínima en Estados Unidos) y deben ser creadas y gestionadas activamente por un padre o tutor..
Las cuentas incluyen configuraciones estrictas por defecto, limitando la interacción del menor únicamente a mensajes y llamadas. Además, los padres podrán decidir quién puede comunicarse con su hijo, a qué grupos puede unirse y revisar solicitudes de contacto de personas desconocidas. Todos los ajustes de privacidad están protegidos mediante un PIN exclusivo para tutores, accesible solo desde el dispositivo del adulto responsable.
Para configurar la cuenta, será necesario vincular el teléfono del menor con el del padre o tutor. Ambos dispositivos deberán estar físicamente juntos durante el proceso de configuración. Una vez activada, la cuenta del menor permanecerá ligada a la del adulto, permitiendo una supervisión continua.
La medida forma parte de una estrategia más amplia de Meta, empresa matriz de WhatsApp e Instagram, para reforzar las herramientas de protección infantil. Hace menos de dos semanas, Instagram anunció que notificará a padres en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá si sus hijos buscan repetidamente términos relacionados con suicidio o autolesión. Esa función se expandirá a otras regiones a finales de este año.
WhatsApp indicó que implementará estas cuentas de manera gradual y recabará retroalimentación de usuarios para seguir mejorando la funcionalidad, con el objetivo de ofrecer “la manera más segura y privada para que las familias se comuniquen”.