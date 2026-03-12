WhatsApp lanza cuentas administradas por padres para menores

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WhatsApp anunció el lanzamiento de cuentas controladas por padres o tutores, diseñadas para preadolescentes, con controles estrictos de privacidad y comunicación. La función, que se implementará globalmente en los próximos meses, permite a los adultos supervisar contactos, grupos y solicitudes de desconocidos, reforzando la seguridad en la primera experiencia de los jóvenes con mensajería digital.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/03/2026 08:27 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 12/03/2026 08:30 AM.