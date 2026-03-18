Usuarios reportan fallas generalizadas en X, antes Twitter, este 18 de marzo

Este miércoles 18 de marzo, usuarios de X, antes conocido como Twitter, enfrentaron fallas generalizadas en la plataforma a nivel mundial. Las interrupciones afectaron tanto al sitio web como a la aplicación móvil, impidiendo actividades básicas como cargar el feed de noticias, publicar tuits, enviar mensajes directos y acceder a perfiles de usuario.
De acuerdo con datos de Downdetector, que monitorea incidencias en tiempo real, el pico de reportes se registró durante la mañana. Las fallas se distribuyeron principalmente en el sitio web (33%), la aplicación móvil (26%) y problemas de conexión con el servidor (22%), lo que sugiere una afectación multisistémica del servicio.
Ante la imposibilidad de usar la red social, muchos usuarios recurrieron a otras plataformas para expresar su frustración y buscar información sobre la naturaleza del fallo. Pese a la magnitud del incidente, Elon Musk, propietario de la plataforma, no ha emitido comunicado alguno sobre las causas del problema ni sobre el tiempo estimado para la recuperación del servicio.
La interrupción ocurre en un momento en que X busca consolidar su modelo de negocio bajo la estrategia de monetización impulsada por Musk, lo que ha generado críticas recurrentes sobre la estabilidad y confiabilidad del servicio en meses recientes.
Se espera que la plataforma regularice su funcionamiento en las próximas horas. Milenio seguirá informando sobre cualquier actualización al respecto.