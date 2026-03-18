Usuarios reportan fallas generalizadas en X, antes Twitter, este 18 de marzo

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Este miércoles 18 de marzo, usuarios de X, antes Twitter, reportaron interrupciones significativas en la plataforma a nivel global. Los problemas incluyen imposibilidad para cargar el feed, publicar contenido y acceder a perfiles. Hasta el momento, Elon Musk no ha emitido un comunicado oficial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/03/2026 11:50 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 18/03/2026 11:47 AM.