OpenAI anuncia el cierre de Sora, su plataforma de video generado por IA

OpenAI, la empresa desarrolladora de ChatGPT, anunció el cierre de Sora, su plataforma de generación de videos e imágenes mediante inteligencia artificial a partir de descripciones textuales. La noticia fue comunicada a través de un mensaje en redes sociales en el que la compañía agradeció al equipo que trabajó en el proyecto y adelantó que ofrecerá más detalles sobre los plazos de desactivación, incluida su API.
La decisión, calificada por OpenAI como "decepcionante para muchos", forma parte de una reorientación estratégica de la empresa hacia otras áreas del desarrollo de inteligencia artificial. Aunque no se han revelado todos los motivos detrás del cierre, un portavoz citado por medios internacionales señaló que Disney "respeta la decisión de OpenAI de abandonar el negocio de la generación de video y reorientar sus prioridades hacia otros ámbitos".
El cierre de Sora interrumpe un ambicioso acuerdo con The Walt Disney Company, que contemplaba el uso de personajes y franquicias como Marvel, Star Wars y Pixar para crear contenido mediante IA. Dicho convenio, que generó expectativas en la industria del entretenimiento, queda ahora sin efecto en los términos originalmente planeados.
La app independiente de Sora, lanzada en septiembre, se posicionó rápidamente como una de las más descargadas en su categoría y construyó una comunidad activa de creadores. Su desaparición ha generado preocupación entre creadores y sindicatos, como el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, que ya había criticado el acuerdo con Disney y reiteró su compromiso de defender los derechos creativos frente al avance de la inteligencia artificial.
Desde Disney, se indicó que la compañía "seguirá colaborando con plataformas de IA para encontrar nuevas formas de conectar con los fans allí donde se encuentren", lo que sugiere que buscará alternativas para continuar explorando el potencial de la tecnología en el entretenimiento.
La salida de OpenAI del mercado de generación de video marca un cambio significativo en la estrategia de una de las empresas líderes en inteligencia artificial, con implicaciones para el futuro del contenido digital y la propiedad intelectual en la era de la IA.