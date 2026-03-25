OpenAI anuncia el cierre de Sora, su plataforma de video generado por IA

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OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció el cierre de Sora, su aplicación de generación de video e imágenes mediante inteligencia artificial, como parte de una reorientación estratégica. La decisión afecta acuerdos con Disney y despierta preocupaciones en la industria creativa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 09:40 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 25/03/2026 09:10 AM.