China propone regulaciones para controlar la creación y uso de humanos digitales

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El regulador del ciberespacio de China presentó un borrador de normas que exige el etiquetado claro de los humanos digitales, prohíbe relaciones íntimas virtuales con menores y restringe contenidos que atenten contra la seguridad nacional, con el objetivo de evitar abusos, engaños y riesgos de adicción.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/04/2026 09:39 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 04/04/2026 09:58 AM.