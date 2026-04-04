China propone regulaciones para controlar la creación y uso de humanos digitales

Beijing, 4 de abril de 2026 – El regulador del ciberespacio de China publicó este viernes un borrador de normas destinadas a supervisar la creación y el uso de los llamados “humanos digitales” en internet, con la finalidad de proteger a los menores de edad y evitar abusos, engaños y riesgos de adicción.
El proyecto de regulación, abierto a comentarios públicos hasta el 6 de mayo, establece que todo contenido generado con avatares o humanos virtuales debe llevar un etiquetado visible que indique su naturaleza digital. Asimismo, prohíbe que estos sistemas ofrezcan “relaciones íntimas virtuales” a personas menores de 18 años.
Entre las disposiciones más relevantes, se señala que no podrá emplearse información personal de terceros sin su consentimiento para crear avatares digitales, ni utilizar estas tecnologías para eludir los sistemas de verificación de identidad. Los proveedores deberán impedir la difusión de contenidos que pongan en riesgo la seguridad nacional, inciten a la subversión o promuevan la secesión.
El borrador también recomienda a las plataformas prevenir la publicación de material sexualmente sugestivo, violento o discriminatorio, y les exige intervenir cuando detecten usuarios con tendencias suicidas o autolesionistas, ofreciendo asistencia profesional.
Según el regulador, citado por Reuters, estas normas buscan llenar vacíos regulatorios y establecer límites claros para el desarrollo de la industria de la inteligencia artificial, que China está impulsando como motor de su economía digital. El organismo subrayó que la gobernanza de los humanos virtuales ya no es solo una cuestión sectorial, sino un problema científico‑estratégico que afecta la seguridad del ciberespacio, los intereses públicos y el desarrollo de alta calidad de la economía digital.
El documento está disponible para revisión pública y se espera que, de ser aprobado, marque un precedente en la regulación de la IA a nivel mundial.