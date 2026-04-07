Europa y China detienen la misión SMILE en el último momento por falla técnica en el cohete Vega‑C

...

La misión conjunta SMILE, que estudiaría la interacción del viento solar con la magnetosfera terrestre, fue aplazada a última hora tras la detección de una falla en la línea de producción de un componente del lanzador Vega‑C, según informó el contratista Avio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/04/2026 03:02 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 08/04/2026 08:26 AM.