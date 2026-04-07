Europa y China detienen la misión SMILE en el último momento por falla técnica en el cohete Vega‑C

La Agencia Espacial Europea (ESA) y la Academia de Ciencias de China suspendieron el lanzamiento de la misión SMILE programado para el 9 de abril desde el puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, después de que el contratista italiano Avio identificara una anomalía en la línea de producción de uno de los componentes críticos del cohete Vega‑C.
El retraso, anunciado a última hora, se debe a una falla técnica puntual que, aunque no compromete la integridad del satélite ni del lanzador, obliga a detener el despegue por precaución y garantizar la seguridad del proyecto.
SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) es una misión científica de gran relevancia: pretende observar cómo el viento solar interactúa con el campo magnético de la Tierra, proporcionando datos esenciales para predecir tormentas solares que pueden dañar infraestructuras tecnológicas, interferir con sistemas GPS y representar riesgos para futuras misiones espaciales.
El satélite, una vez en órbita altamente elíptica, contará con cuatro instrumentos científicos y podrá capturar imágenes continuas de auroras durante hasta 45 horas, un avance sin precedentes. Sin embargo, la ausencia de una nueva fecha de lanzamiento deja en suspenso los beneficios esperados para la comunidad científica y la industria tecnológica.
El aplazamiento ocurre en un contexto de intensa actividad global en la exploración espacial, donde varios proyectos buscan comprender mejor el entorno espacial cercano a la Tierra. A pesar del contratiempo, tanto la ESA como la Academia de Ciencias de China reiteran que SMILE sigue siendo una misión esencial para la seguridad de las infraestructuras tecnológicas y el futuro de la exploración espacial.