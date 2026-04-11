Misión Artemis II regresa a la Tierra tras exitoso amerizaje de la cápsula Orion

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La cápsula Orion, tras diez días de vuelo orbital alrededor de la Luna, completó su reingreso a la atmósfera terrestre y amerizó en California sin contratiempos. Los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen fueron recibidos por la Armada de EE. UU. y evaluados médicamente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/04/2026 09:20 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 11/04/2026 10:05 AM.