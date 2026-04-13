UNAM impulsa la tecnología cuántica con el Laboratorio Nacional de Nanofabricación

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El Laboratorio Nacional de Nanofabricación (LaNNaFab) de la UNAM, ubicado en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, avanza en la fabricación de dispositivos fotónicos y semiconductores que podrían transformar la computación y la comunicación cuántica, formando a 18 estudiantes y consolidando alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/04/2026 08:10 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 13/04/2026 10:05 AM.