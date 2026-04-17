La IA amenaza la estabilidad de Internet: el caso de Claude Mythos

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Anthropic retira su modelo Claude Mythos tras descubrir que detecta vulnerabilidades de décadas en software crítico, revelando cómo la IA está transformando la creación de código y exponiendo a Internet a riesgos sin precedentes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/04/2026 01:45 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 17/04/2026 01:41 PM.