Fiscal de Florida abre investigación penal contra OpenAI por presunto rol en tiroteo mortal

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El fiscal del estado de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación para determinar si la IA de ChatGPT incitó o asesoró al estudiante Phoenix Ikner, responsable de un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida que dejó dos muertos y seis heridos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 09:11 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 22/04/2026 09:39 AM.