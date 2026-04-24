EE. UU. acusa a China de robar a escala industrial modelos de Inteligencia Artificial

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La Casa Blanca denunció que empresas chinas como DeepSeek, Moonshot AI y MiniMax utilizan miles de cuentas proxy para “destilar” y copiar clandestinamente modelos de IA estadounidenses, una práctica que según la administración estadounidense vulnera la innovación nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/04/2026 10:49 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 24/04/2026 11:46 AM.