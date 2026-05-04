Detectar el Síndrome de Asperger antes de los 4 años marca la diferencia: señales clave y su impacto

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El diagnóstico precoz del síndrome de Asperger, antes de los cuatro años, permite aprovechar la plasticidad cerebral y reducir riesgos de trastornos psiquiátricos futuros. Se describen las señales observables en la primera infancia y la importancia de la intervención multidisciplinaria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/05/2026 04:46 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 05/05/2026 11:31 AM.