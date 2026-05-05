Trabajadores de DeepMind exigen reconocimiento sindical y prohibición de usos militares de la IA

Los empleados de DeepMind, el laboratorio de inteligencia artificial de Google con sede en Londres, presentaron este martes una solicitud formal a la alta dirección para que reconozca oficialmente a dos sindicatos que representan al personal. La petición surge ante el temor de que la tecnología desarrollada pueda ser empleada con fines militares.
En la carta dirigida a la compañía, los trabajadores exigen que DeepMind se convierta en "el primer laboratorio de IA de vanguardia en el mundo" con representación sindical reconocida. Además, demandan la prohibición de crear "armas o herramientas de vigilancia basadas en IA", la creación de un órgano independiente de supervisión ética y el derecho individual de negarse a participar en proyectos por razones morales.
Los empleados establecieron un plazo de diez días para que la empresa responda y reconozca a los sindicatos; de no hacerlo, advierten que iniciarán un "procedimiento jurídico formal". La AFP intentó contactar a DeepMind para obtener comentarios, pero no recibió respuesta.
Este reclamo se enmarca en un debate más amplio sobre el uso de la inteligencia artificial con fines militares. Recientemente, el Departamento de Defensa de EE. UU. ha discutido con Anthropic, uno de sus proveedores de IA, la aplicación de estas tecnologías en el campo de batalla. Google figura entre las siete empresas de IA con las que el Pentágono anunció acuerdos para operaciones clasificadas, incluida la posible integración en sistemas de combate.
En 2018, una movilización interna obligó a Google a retirarse del proyecto Maven del Pentágono, que utilizaba IA para analizar imágenes de drones. La actual solicitud sindical refleja la continuidad de la preocupación de los empleados respecto a la ética y el destino de sus desarrollos tecnológicos.