Trabajadores de DeepMind exigen reconocimiento sindical y prohibición de usos militares de la IA

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El personal del laboratorio de inteligencia artificial de Google en Londres solicitó a la dirección reconocer oficialmente dos sindicatos y prohibir el desarrollo de armas o sistemas de vigilancia basados en IA, advirtiendo que, de no obtener respuesta en diez días, iniciarán acciones legales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/05/2026 11:11 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 05/05/2026 11:20 AM.