Sheinbaum anuncia avances de la supercomputadora Coatlicue y del auto eléctrico Olinia

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La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la presentación del prototipo final del auto eléctrico mexicano Olinia será la próxima semana y que la supercomputadora Coatlicue avanza hacia su puesta en marcha, con fondos y alianzas público‑privadas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/05/2026 11:30 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 06/05/2026 01:25 PM.