Genesis AI lanza GENE‑26.5, la IA que impulsa una mano robótica capaz de tareas complejas

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Genesis AI presentó GENE‑26.5, su primer modelo de inteligencia artificial para robots, que controla una mano robótica con guante táctil. En demostraciones, el dispositivo prepara batidos, cocina, toca el piano y manipula pipetas, sin intervención remota. La empresa planea comercializar la mano a pequeña escala este año y desarrollar un robot completo en los próximos meses.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/05/2026 04:36 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 08/05/2026 08:17 AM.