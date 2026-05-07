Genesis AI lanza GENE‑26.5, la IA que impulsa una mano robótica capaz de tareas complejas

Genesis AI dio a conocer este miércoles GENE‑26.5, su primer modelo de inteligencia artificial diseñado específicamente para robots. El sistema actúa como cerebro de una mano robótica equipada con un guante que incorpora sensores táctiles, lo que permite recopilar datos y ejecutar tareas manuales complejas y de larga duración.
En los videos de demostración publicados por la compañía, la mano robótica prepara un batido, cocina huevos revueltos, toca el piano y manipula una pipeta de laboratorio, todo sin control remoto. Según el comunicado oficial, los dispositivos no fueron operados a distancia, lo que marca un avance significativo en la autonomía de la robótica.
Uno de los grandes retos de la IA generativa aplicada a la robótica es combinar visión y relaciones espaciales para realizar acciones precisas. Genesis AI propone entrenar a GENE‑26.5 mediante una "biblioteca de habilidades manuales" generada por sus empleados, quienes usarán los guantes mientras ejecutan tareas cotidianas. Además, la empresa emplea videos en primera persona capturados por operadores con cámaras para enriquecer el aprendizaje del modelo.
Con alrededor de sesenta empleados y sedes en París y Palo Alto, la startup planea lanzar la mano robótica a pequeña escala antes de que termine el año. Aunque la fabricación se realiza actualmente en China, Genesis AI tiene como objetivo internalizar la producción para 2027 y, a corto plazo, presentar un robot completo que incorpore GENE‑26.5 como su cerebro.
El anuncio llega en un momento en que la carrera por los robots inteligentes se intensifica a nivel global, y podría representar un paso importante hacia la creación de sistemas robóticos con capacidades cercanas al nivel humano.