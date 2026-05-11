ONG austriaca Noyb denuncia a LinkedIn por supuesta venta y uso indebido de datos de usuarios

Viena, Austria – La ONG austriaca de defensa de la privacidad Noyb (None of Your Business) presentó este martes una denuncia formal ante la Autoridad Austriaca de Protección de Datos contra la red social profesional LinkedIn, filial de Microsoft, por la supuesta venta de datos de sus millones de usuarios y la restricción del acceso a dicha información.
Según el comunicado de Noyb, la denuncia se interpuso en nombre de un usuario de LinkedIn que solicitó el acceso completo a la información que la plataforma posee sobre él, derecho garantizado por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La organización reclama, además, la imposición de una multa a LinkedIn por presuntas violaciones al reglamento.
La ONG sostiene que LinkedIn, bajo el pretexto de “preocupaciones de protección de datos”, se niega a atender las solicitudes de acceso, mientras simultáneamente obliga a los usuarios a suscribirse a su plan premium para conocer quién ha visitado su perfil. Noyb argumenta que esta práctica carece de claridad legal, pues la empresa no solicita un consentimiento explícito para el seguimiento de los usuarios.
LinkedIn respondió calificando las acusaciones de “falsas” y aseguró que no es correcto que solo los suscriptores premium puedan ver quién visita sus perfiles. Un portavoz de la red social afirmó que la empresa cumple con la normativa europea y que brinda a todos los usuarios la información correspondiente, sin requerir pagos adicionales.
Noyb se ha consolidado como una de las principales organizaciones de defensa del derecho a la privacidad en línea en Europa. En los últimos años ha iniciado acciones legales contra varios gigantes tecnológicos, lo que ha impulsado a los reguladores a aplicar sanciones bajo el RGPD.
La denuncia presentada en Austria podría sentar un precedente importante para la regulación del uso de datos en plataformas de redes sociales profesionales, especialmente en lo que respecta a la transparencia y al derecho de los usuarios a acceder a su propia información sin costos adicionales.