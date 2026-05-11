ONG austriaca Noyb denuncia a LinkedIn por supuesta venta y uso indebido de datos de usuarios

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La organización de defensa de la privacidad Noyb presentó una denuncia ante la Autoridad Austriaca de Protección de Datos contra LinkedIn, alegando que la red social vende información de sus usuarios y niega el acceso a datos salvo mediante suscripciones premium, lo que vulneraría el RGPD.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/05/2026 09:20 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 11/05/2026 09:13 AM.