Premio Princesa de Asturias 2026: pioneros de la secuenciación de ADN galardonados

Los científicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian, profesores de la Universidad de Cambridge, y el biofísico Pascal Mayer fueron galardonados este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026, en reconocimiento a la invención y desarrollo de la secuenciación de ADN de nueva generación (NGS).
La NGS, concebida por Klenerman y Balasubramanian y potenciada por los descubrimientos de Mayer, permite dividir el ADN en millones de fragmentos, inmovilizarlos en un chip, amplificarlos y leerlos simultáneamente mediante algoritmos informáticos. El proceso, que antes requería una década y más de mil millones de dólares, hoy se completa en un día con un costo aproximado de mil dólares.
Esta revolución tecnológica ha transformado la investigación y la práctica clínica: se emplea para diagnóstico y tratamiento del cáncer, detección de enfermedades raras e infecciosas, pruebas prenatales y vigilancia de patógenos. Durante la pandemia de COVID‑19, la NGS fue clave para identificar nuevas variantes del coronavirus y acelerar la producción de vacunas a nivel global.
Klenerman y Balasubramanian cofundaron la empresa Solexa, que más tarde se integró a Illumina, facilitando la difusión mundial de la tecnología. El aporte de Mayer, a través de sus estudios biofísicos, consolidó los fundamentos que hacen posible la alta precisión y velocidad de la NGS.
Los Premios Princesa de Asturias, en su 36ª edición, reconocen a personas, instituciones o colectivos que sobresalen en ámbitos científicos, técnicos, culturales, sociales y humanitarios a nivel internacional. Este galardón constituye el tercero de ocho que se entregarán este año, quedando pendientes los de Cooperación Internacional, Ciencias Sociales, Deportes, Letras y Concordia.