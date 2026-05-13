Premio Princesa de Asturias 2026: pioneros de la secuenciación de ADN galardonados

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Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian, junto al biofísico francés Pascal Mayer, reciben el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 por haber creado la secuenciación de ADN de nueva generación (NGS), una tecnología que ha revolucionado la biomedicina y la biología a nivel mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/05/2026 10:46 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 14/05/2026 08:29 AM.