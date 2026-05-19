Policía advierte sobre apps falsas para ver el Mundial 2026 y prevenir fraudes

La llegada del Mundial 2026 ha generado la proliferación de aplicaciones falsas que ofrecen ver los partidos sin costo. Autoridades federales y de la Ciudad de México advierten que grupos de ciberdelincuentes se aprovechan del entusiasmo de los aficionados para difundir software fraudulento que imita nombres, colores e imágenes de servicios legítimos.
Estas apps, distribuidas a través de redes sociales, mensajes SMS y plataformas de mensajería instantánea, solicitan permisos excesivos como acceso a cámara, micrófono, contactos y archivos personales. El objetivo es robar información, instalar programas maliciosos y, en muchos casos, vaciar cuentas bancarias de los usuarios incautos.
Los especialistas en seguridad recomiendan descargar únicamente desde tiendas oficiales (Google Play o App Store), verificar al desarrollador, leer reseñas y desconfiar de cualquier oferta que prometa contenido exclusivo o de paga de forma gratuita. Además, es crucial revisar los permisos que solicita la aplicación antes de instalarla.
En caso de detectar actividades sospechosas, la población puede contactar a la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX al número 55 5242 5100 ext. 5086 o al correo cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.
Los reportes ya confirman que usuarios han sufrido el vaciado de sus cuentas bancarias tras confiar en estas apps. Las autoridades subrayan la necesidad de una mayor vigilancia y análisis crítico por parte de los usuarios para evitar ser víctimas de este tipo de fraudes digitales.