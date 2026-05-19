Policía advierte sobre apps falsas para ver el Mundial 2026 y prevenir fraudes

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y dependencias federales alertan sobre aplicaciones fraudulentas que prometen transmisiones gratuitas del Mundial 2026. Estas apps roban datos personales, instalan malware y pueden derivar en fraudes bancarios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/05/2026 09:22 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 19/05/2026 09:50 AM.