EE.UU. solicita investigación a Roblox por riesgo de explotación infantil

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Dos organizaciones defensoras de los derechos de los niños pidieron a la Comisión Federal de Comercio (FTC) de EE. U. que investigue a Roblox, alegando que su diseño y estrategias de mercadotecnia presionan a menores a gastar dinero y facilitan la explotación sexual. La empresa enfrenta más de 140 demandas federales por los mismos motivos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 09:10 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 20/05/2026 09:36 AM.