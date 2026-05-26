Microsoft urge reposicionar al factor humano ante la aceleración de la IA en Centroamérica

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Herbert Lewy, gerente general de Microsoft para la región, destacó en el foro “Revolución de la IA” en Puerto Rico la necesidad de un cambio cultural y de mindset para integrar la inteligencia artificial en los procesos de negocio, y exhortó a las empresas a iniciar ya su transformación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 03:51 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 26/05/2026 04:16 PM.