Microsoft urge reposicionar al factor humano ante la aceleración de la IA en Centroamérica

En el foro “Revolución de la IA: Una oportunidad para los negocios en Puerto Rico”, organizado por GFR Media y la Agencia EFE, Herbert Lewy, gerente general de Microsoft para Centroamérica y el Caribe, subrayó que la prioridad ante la rápida evolución de la inteligencia artificial (IA) es reposicionar el elemento humano para maximizar las oportunidades que brinda la tecnología.
Lewy anticipó que en los próximos seis a doce meses la IA experimentará “más evolución y más aceleración”, lo que generará aspectos críticos como la necesidad de un cambio cultural y de mindset que permita a las organizaciones adaptarse y “maximizar la oportunidad”.
El ejecutivo resaltó que la limitante no está en la tecnología, pues siempre se puede acceder a la última versión disponible, sino en la capacidad de las empresas para rediseñar radicalmente sus procesos y pasar de la fase de experimentación a una integración profunda de la IA en la toma de decisiones.
Según Lewy, la próxima generación de agentes autónomos será capaz de razonar, percibir el entorno y ejecutar tareas repetitivas, lo que abrirá más posibilidades en sectores como gobierno, educación, banca, salud e infraestructura.
Ante la pregunta de si las compañías con bajo nivel de adopción pueden ponerse al día, el gerente general de Microsoft respondió que sí, pero insistió en la urgencia de “empezar ya”. Propuso que las organizaciones aprovechen los recursos de capacitación en línea y los programas de Microsoft para preparar a todos los niveles de la empresa y abrazar la transformación impulsada por la IA.
El foro, el tercero que GFR Media y la Agencia EFE organizan en la isla, consolidó la visión de que la IA no solo es una herramienta tecnológica, sino una fuerza que requiere una reconfiguración humana y organizacional para generar valor sostenible.