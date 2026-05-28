Chatbots analizan la primera encíclica de León XIV sobre inteligencia artificial

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Los principales asistentes de IA –Claude, ChatGPT, Gemini y DeepSeek– evalúan la encíclica “Magnifica Humanitas” del Papa León XIV, destacando su llamado a la ética, la necesidad de una gobernanza internacional flexible y la importancia de que la tecnología sirva a la humanidad sin sustituirla.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 10:44 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 28/05/2026 11:04 AM.