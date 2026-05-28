Directivos de IA moderan sus advertencias sobre pérdidas de empleo

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Jensen Huang (Nvidia) y Sam Altman (OpenAI) afirman que las predicciones apocalípticas de despidos masivos por IA fueron exageradas, mientras gobiernos y bancos centrales siguen vigilando el impacto laboral de la tecnología.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 08:22 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 28/05/2026 08:30 AM.