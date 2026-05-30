Secretaría de Bienestar descarta hackeo y confirma normalidad en sus sistemas

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La Agencia de Transformación Digital de la Secretaría de Bienestar emitió un comunicado en el que niega la existencia de un hackeo a sus plataformas, aclara que se trató de un ingreso no autorizado limitado y asegura que los sistemas continúan operando con normalidad tras activar sus protocolos de ciberseguridad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 06:41 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 30/05/2026 06:57 AM.