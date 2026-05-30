Secretaría de Bienestar descarta hackeo y confirma normalidad en sus sistemas

La Secretaría de Bienestar, a través de la Agencia de Transformación Digital, emitió un reporte de prensa para desmentir la información que circula en medios sobre un supuesto hackeo a sus bases de datos. En el comunicado se afirma que no se trata de un hackeo o vulneración a la plataforma de los Programas del Bienestar.
Según la dependencia, el incidente consistió en un ingreso no autorizado mediante credenciales con usuario y contraseñas comprometidas, lo que permitió el acceso a información de algunos comités escolares de la iniciativa "Escuela en Nuestra". Al detectar la anomalía, los protocolos de ciberseguridad de la Agencia identificaron y detuvieron la vulnerabilidad.
La autoridad señaló que, en coordinación con la Secretaría de Bienestar, se está llevando a cabo un monitoreo continuo y una revisión integral del sistema, así como la implementación de nuevos controles para reforzar la seguridad informática.
Ante la ola de rumores, la dependencia revisó sus plataformas digitales y aseguró que no encontró signos de ingresos no permitidos ni de robo de información, subrayando que todos los sistemas operan con normalidad y se mantienen las medidas de seguridad establecidas.