EE. UU. eleva alerta de contrainteligencia contra Israel por presunto espionaje

Washington elevó a nivel crítico la amenaza de contrainteligencia contra Israel, el nivel más alto del sistema de alerta del Departamento de Defensa (DoD), tras la publicación de documentos internos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) citados por The New York Times y NBC News. La medida responde a un presunto incremento de los esfuerzos israelíes por espiar a altos funcionarios estadounidenses, entre ellos Steve Witkoff, negociador principal de paz en la Casa Blanca, y Elbridge A. Colby, jefe de política del Pentágono.
Según los informes, el objetivo de Israel sería obtener información de primera mano sobre la estrategia de Washington en las negociaciones de paz con Irán, en un contexto de creciente tensión entre ambos países. El presidente Donald Trump busca un acuerdo de paz con Irán, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu persigue debilitar al régimen iraní y a su aliado Hezbolá en el Líbano.
Los documentos revelan que el espionaje se habría facilitado por el uso de aviones privados y teléfonos personales por parte de algunos altos cargos estadounidenses, lo que habría creado vulnerabilidades en la seguridad de sus comunicaciones.
La Casa Blanca desmintió la historia, calificándola de “falsa”, y la embajada de Israel en Washington negó rotundamente cualquier recopilación de inteligencia sobre entidades estadounidenses, asegurando que sus esfuerzos se dirigen exclusivamente a sus enemigos.
Esta escalada en la alerta de contrainteligencia subraya la delicada relación entre los dos aliados estratégicos y plantea interrogantes sobre la confianza mutua en el marco de la seguridad regional.