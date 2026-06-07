EE. UU. eleva alerta de contrainteligencia contra Israel por presunto espionaje

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El Departamento de Defensa de EE.UU. ha elevado a “crítico” la alerta de contrainteligencia contra Israel, tras documentos que indican intentos de interceptar deliberaciones internas del gobierno estadounidense, especialmente sobre la política de paz con Irán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 06:49 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 07/06/2026 07:59 AM.