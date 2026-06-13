Asistente de IA del Gobierno rebasa el millón de chats en cuatro meses

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) puso en marcha la Ventanilla 24/7 el 9 de enero de 2026, un asistente virtual basado en inteligencia artificial generativa que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, y que ya ha registrado más de un millón de chats.
El sistema entiende lenguaje natural, de modo que el ciudadano escribe su duda tal como la formula y el asistente identifica el trámite correspondiente dentro del catálogo federal, ofreciendo la información oficial disponible en gob.mx o iniciando el proceso directamente desde el chat.
Actualmente el asistente cubre trámites como la descarga de la CURP, solicitud de actas de nacimiento, agendamiento de citas para pasaporte, registro en becas y programas sociales, consulta de semanas cotizadas en el IMSS, seguimiento de solicitudes previas y recepción de documentos digitales oficiales.
Este proyecto forma parte de la Fábrica de Inteligencia Artificial, un equipo de 100 expertos del gobierno que desarrolla tecnología propia, y se complementará con la supercomputadora “Coatlicue”, que será instalada en junio de 2026 en el campus Zacatenco del IPN.
El acceso es gratuito y no requiere crear una cuenta ni descargar aplicaciones, lo que representa un avance significativo en la digitalización de los servicios públicos y en la reducción de tiempos y costos para los ciudadanos.