Asistente de IA del Gobierno rebasa el millón de chats en cuatro meses

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El gobierno federal lanzó la Ventanilla 24/7, un asistente virtual con IA generativa que, desde el portal gob.mx, brinda información y permite iniciar trámites federales en cualquier momento, sin necesidad de instalar aplicaciones ni hacer filas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 10:25 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 13/06/2026 10:59 AM.