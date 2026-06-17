De la Luna a la Concordia: Christina Koch conquista el Premio Princesa de Asturias 2026

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La astronauta estadounidense Christina Koch es galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia por su histórica participación en la misión Artemis II, la primera mujer en viajar más allá del campo magnético terrestre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 08:19 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 17/06/2026 08:41 AM.