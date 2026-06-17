De la Luna a la Concordia: Christina Koch conquista el Premio Princesa de Asturias 2026

La astronauta e ingeniera estadounidense Christina Hammock Koch recibió este lunes el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, otorgado por el jurado español a personas o instituciones que promueven la paz, la justicia y la defensa de la libertad.
El reconocimiento se basa en su destacado papel en la misión Artemis II, la primera tripulación humana que orbitó la Luna desde 1972. Koch, junto a los astronautas estadounidenses Reid Wiseman y Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen, despegó a bordo del cohete Space Launch System el 1 de abril de 2026. Al cruzar el campo magnético terrestre, se convirtió en la primera mujer en adentrarse en el espacio profundo, ampliando los límites de la exploración humana.
El jurado destacó su "ejemplar esfuerzo de superación personal" y el mensaje de la misión –"Tierra, somos un equipo"–, que refuerza la cooperación internacional y el compromiso con la humanidad. El galardón incluye una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50 mil euros.
Christina Koch nació el 29 de enero de 1979 en Grand Rapids, Michigan. Se licenció en Ingeniería Eléctrica y Física en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y obtuvo una maestría en Ingeniería Eléctrica con apoyo de la Fundación de Becas para Astronautas. Desde niña soñó con el espacio y, tras más de dos décadas de entrenamiento y misiones, se consolidó como un símbolo de inspiración para mujeres y niñas en todo el mundo.
El Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026 es el último de los ocho galardones de la 36ª edición, que este año también reconoció a destacados científicos, artistas y organizaciones, entre ellos al Museo Nacional de Antropología de México, premiado en 2025 por su labor en la preservación del patrimonio cultural.
La entrega oficial del premio será realizada por los reyes Felipe VI y la reina Letizia en la ceremonia de octubre, donde Koch se unirá a los demás laureados para recibir la escultura de Miró y compartir su visión de un futuro basado en la colaboración y la paz.