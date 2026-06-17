La IA conquista las aulas: 9 de cada 10 universitarios ya la usan para aprender en Latinoamérica

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Un estudio del Digital Education Council, con la UNAM, revela que el 91.5 % de los estudiantes y el 75 % del profesorado latinoamericano emplean herramientas de inteligencia artificial en sus actividades académicas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 08:19 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 17/06/2026 08:34 AM.