SpaceX supera a Amazon y se posiciona como la quinta empresa más valiosa del mundo

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En su tercer día de cotización, SpaceX alcanzó un máximo intradía de $225, cerró alrededor de $198.5, y superó a Amazon, ubicándose entre las cinco compañías de mayor capitalización global. La jornada estuvo marcada por alta volatilidad, un volumen récord de opciones y expectativas de un posible "gamma squeeze".

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 08:20 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 17/06/2026 09:29 AM.