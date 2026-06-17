SpaceX supera a Amazon y se posiciona como la quinta empresa más valiosa del mundo

SpaceX dejó atrás a Amazon y entró al selecto grupo de las cinco empresas más valiosas del planeta tras su debut bursátil, que completó su tercer día de negociación con una marcada volatilidad y un volumen de operaciones sin precedentes.
En el mediano plazo, los analistas estarán atentos a:
En México, el S&P/BMV IPC subió 0.35% a 68,430 puntos, impulsado por sectores financiero y de consumo. Las mayores ganancias fueron Femsa (+0.75%), Banorte (+0.69%), Peñoles (+0.40%) y Cemex (+0.27%). Según Torres, el mercado mexicano actúa como refugio de valor mientras flujos globales se desplazan fuera de las sobrevaluaciones tecnológicas estadounidenses.
La decisión de política monetaria de la Reserva Federal y la evolución del acuerdo geopolítico entre EE. UU. e Irán seguirán influyendo en la liquidez y el apetito por activos tecnológicos.