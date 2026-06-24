Asteroide de cientos de metros pasará a 2.56 millones de km de la Tierra este sábado

Un asteroide de gran tamaño cruzará el espacio cercano a la Tierra este sábado sin riesgo de colisión, informó la Agencia Espacial Europea (ESA). El cuerpo rocoso, catalogado como (152637) 1997 NC1 y descubierto en 1997, alcanzará su punto más cercano a 2.56 millones de kilómetros, equivalente a 6.6 veces la distancia Tierra‑Luna, a las 13:14 CET.
Según los cálculos de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, el asteroide se moverá a 8.9 km/s y su diámetro oscila entre 750 m y 1,650 m, dependiendo de su albedo. Otros estudios sugieren dimensiones algo menores, pero en cualquier caso se trata de un objeto de gran envergadura que solo se acerca a la Tierra cada pocos años.
La probabilidad de impacto es cero, según la ESA, lo que convierte este paso en un evento seguro y parte de los acercamientos periódicos de cuerpos menores del Sistema Solar. La agencia invita a la comunidad astronómica y al público interesado a observarlo con telescopios pequeños o prismáticos de gran alcance, siempre que el cielo esté despejado.
Juan Luis Cano, de la Oficina de Defensa Planetaria, advirtió que la brillante Luna, que estará cerca del punto de máxima proximidad, podría dificultar la visibilidad del asteroide en el momento crítico. La observación será más favorable desde el hemisferio norte, aunque regiones del mundo con cielos oscuros podrán seguir el paso durante la noche.
Los asteroides de este tamaño son raros, pero la ESA recuerda que los cuerpos más pequeños son mucho más frecuentes y pueden generar explosiones aéreas al entrar en la atmósfera, con potencial de dañar estructuras y causar lesiones. Estos fragmentos son restos de la formación del Sistema Solar y, según los científicos, pudieron haber traído moléculas complejas que favorecieron el origen de la vida en la Tierra.