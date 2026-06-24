Asteroide de cientos de metros pasará a 2.56 millones de km de la Tierra este sábado

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El objeto espacial (152637) 1997 NC1, de entre 750 y 1,650 m de diámetro, se acercará a 2.56 millones de km de nuestro planeta el sábado a las 13:14 CET. La ESA confirma probabilidad de impacto nula y permite su observación con telescopios pequeños y prismáticos de gran alcance.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 10:45 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 24/06/2026 10:51 AM.