Retrasan misión de rescate del telescopio Swift de la NASA por alerta de último minuto

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Una advertencia detectada durante el vuelo del avión lanzacohetes Pegasus obligó a Northrop Grumman a abortar el lanzamiento de la misión de rescate del observatorio espacial Swift, cuya captura se había programado para evitar su colisión antes de octubre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/07/2026 03:07 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 03/07/2026 08:11 AM.