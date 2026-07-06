Seis actividades que ayudan a prevenir la demencia y mantener el cerebro sano

Investigaciones recientes demuestran que el cerebro puede mantenerse funcional y resistente al envejecimiento mediante la incorporación de actividades que estimulan la neuroplasticidad. Estas prácticas, respaldadas por la evidencia científica, son recomendadas tanto por neurólogos como por geriatras para retrasar o prevenir la aparición de demencia senil.
Estimulación cognitiva estructurada: Resolver crucigramas, sudokus y acertijos lógicos fortalece la memoria, la concentración y el razonamiento, activando redes neuronales que se degradan con la edad.
Lectura constante: La exposición a libros, artículos y textos variados potencia el pensamiento crítico, amplía el vocabulario y ejercita distintas áreas cerebrales, favoreciendo la reserva cognitiva.
Aprendizaje de nuevas habilidades: Dominar un idioma extranjero, tocar un instrumento musical o practicar manualidades estimula la plasticidad cerebral, generando sinapsis nuevas y reforzando las existentes.
Juegos de estrategia: El ajedrez, las damas y los juegos de cartas requieren planificación, memoria y toma de decisiones, manteniendo la mente activa y reduciendo la vulnerabilidad a trastornos cognitivos.
Actividades creativas: Talleres de arte, pintura o escritura creativa activan el pensamiento abstracto y la creatividad, áreas que suelen deteriorarse en la demencia.
Variación de rutinas: Cambiar el trayecto habitual, probar nuevas actividades cotidianas o introducir cambios en la agenda obliga al cerebro a adaptarse, creando rutas neuronales alternativas que refuerzan la resiliencia cognitiva.
Adoptar una combinación de estas prácticas de forma regular constituye una estrategia preventiva eficaz, alineada con los objetivos de salud pública frente al envejecimiento poblacional en México.