Seis actividades que ayudan a prevenir la demencia y mantener el cerebro sano

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Diversos estudios confirman que hábitos como la estimulación mental, el aprendizaje continuo, los juegos de estrategia y la variación de rutinas cotidianas pueden mantener el cerebro en óptimas condiciones y reducir el riesgo de demencia en adultos mayores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 08:49 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 06/07/2026 02:23 PM.