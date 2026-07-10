México amplía colaboración con el CERN para impulsar ciencia e innovación tecnológica

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Claudia Sheinbaum confirmó que México mantendrá y ampliará su participación en el CERN tras reunirse con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, y acordó fortalecer proyectos de innovación científica, educación dual y cooperación cultural entre ambos países.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 10:10 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 10/07/2026 10:41 AM.