México amplía colaboración con el CERN para impulsar ciencia e innovación tecnológica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este 10 de julio de 2026 la continuidad de la colaboración del país con la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), tras una reunión con el presidente suizo Guy Parmelin. En la conferencia de prensa matutina, la mandataria subrayó que el acuerdo incluye la ampliación de proyectos de innovación científica y educativa, así como la participación activa de investigadores mexicanos en el acelerador de partículas suizo.
Durante el encuentro, también se abordó la cooperación bilateral en educación dual, un modelo suizo que combina la formación académica con la experiencia laboral. Sheinbaum destacó la intención de crear mecanismos de evaluación, seguimiento y reconocimiento académico que permitan a jóvenes talentos mexicanos formarse en instituciones suizas y, a su vez, aportar al desarrollo tecnológico de México.
La agenda de la reunión incluyó, además de los temas científicos, discusiones sobre comercio, inversión, cultura y economía. La presidenta señaló que la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, encabezada por Rosaura Ruiz Gutiérrez, y la Secretaría de Cultura, representada por Claudia Curiel, ya están trabajando en la ampliación de intercambios de programas, exposiciones y proyectos culturales entre ambos países.
Sheinbaum enfatizó que Suiza, líder mundial en innovación en 2025, representa una oportunidad estratégica para fortalecer el ecosistema científico y tecnológico mexicano. La presidenta reiteró su compromiso de que la colaboración con Suiza se traduzca en beneficios tangibles para la investigación, la formación de capital humano y el desarrollo económico de México.