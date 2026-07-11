Guerra tecnológica: Apple lleva a OpenAI a tribunales por presunto robo de información

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Apple presentó una demanda en el Distrito Norte de California contra OpenAI, alegando que la empresa de IA obtuvo indebidamente información estratégica del iPhone a través de ex empleados de Apple.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/07/2026 09:37 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 11/07/2026 10:33 AM.