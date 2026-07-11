Guerra tecnológica: Apple lleva a OpenAI a tribunales por presunto robo de información

Apple interpuso una demanda contra OpenAI ante el Tribunal del Distrito del Norte de California, acusando a la compañía de inteligencia artificial de haber obtenido de forma ilícita secretos comerciales vinculados al desarrollo del iPhone. En la querella, Apple señaló a los ex empleados Chang Liu y Tang Yew Tan, ahora parte del equipo de OpenAI, como los principales responsables de la supuesta filtración.
Según el documento judicial, OpenAI habría “robado secretos comerciales e información confidencial de Apple” a todos los niveles, desde su personal técnico hasta su director de hardware, en coordinación con socios comerciales. La demanda detalla que Apple descubrió un patrón de sustracción de datos confidenciales por parte de empleados que dejaron la compañía para incorporarse a OpenAI.
Chang Liu, ingeniero eléctrico sénior que trabajó ocho años en Apple, habría accedido a “docenas de archivos confidenciales” que incluyen especificaciones técnicas, presentaciones de ingeniería y datos de proyectos no lanzados. Por su parte, Tang Yew Tan habría utilizado información interna para instruir a otros empleados sobre cómo abandonar Apple y unirse a OpenAI.
El litigio marca un punto de inflexión en la relación entre ambas compañías. En 2024, Apple y OpenAI habían anunciado una alianza para integrar ChatGPT en iOS, pero la colaboración se desvaneció tras la adquisición por parte de OpenAI de IO Products, la startup fundada por el ex‑diseñador de Apple Jony Ive. Posteriormente, Apple optó por una alianza con Google para incorporar el modelo de IA Gemini en Siri, cuyo lanzamiento se espera para el otoño.
La demanda, basada en una investigación interna de Apple sobre violaciones de confidencialidad, busca resarcir los daños y evitar que OpenAI continúe usando información propietaria de Apple. El caso está en curso y podría tener repercusiones significativas en el sector de la inteligencia artificial y la protección de propiedad intelectual.