Baikonur, Kazajistán – A la hora programada, 14:48 horario local, el cohete Soyuz‑2.1a impulsó la nave tripulada Soyuz MS‑29 desde el cosmódromo de Baikonur, iniciando su trayecto de tres horas hacia la Estación Espacial Internacional (EEI). Ocho minutos después del despegue, la nave alcanzó la órbita terrestre y se dirigió por la vía rápida, con acoplamiento previsto a las 17:56, según informó Roscosmos.
La tripulación está compuesta por los cosmonautas rusos Piotr Dubrov y Anna Kíkina, y el astronauta de la NASA Anil Menon. Los tres permanecerán 261 días a bordo de la EEI como integrantes de la Expedición 75. El director de la NASA, Jared Isaacman, asistió al lanzamiento a invitación de Roscosmos, marcando su primera presencia en un despegue ruso en ocho años.
Anna Kíkina, de 41 años, es la quinta mujer rusa en volar al espacio y ya había visitado la EEI en 2022 como parte de la misión estadounidense SpaceX Crew‑5. Durante su estancia, los cosmonautas rusos ejecutarán 38 experimentos científicos y dos caminatas extravehiculares, reforzando la colaboración internacional en la plataforma orbital.
El propulsor portador llevaba un cartel conmemorativo del 80.º aniversario del consorcio estatal Energuia, fabricante de las naves Soyuz. A pesar de las tensiones geopolíticas derivadas de la invasión rusa a Ucrania en 2022, la cooperación entre Rusia y Estados Unidos en la EEI continúa, aunque proyectos más amplios, como la posible participación rusa en el programa lunar Artemis, se encuentran estancados.
Con el aumento de la dependencia rusa de China para energía y tecnología ante las sanciones occidentales, Roscosmos ha intensificado su colaboración con Beijing en una futura misión lunar, mientras mantiene su presencia activa en la EEI.