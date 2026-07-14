Soyuz MS-29 inicia misión de 261 días en la EEI con tripulación internacional

...

A las 14:48 hora local, el cosmódromo de Baikonur despachó la nave Soyuz MS‑29, transportando a los cosmonautas rusos Piotr Dubrov y Anna Kíkina, y al astronauta estadounidense Anil Menon, quienes permanecerán 261 días en la EEI como parte de la Expedición 75.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 10:17 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 14/07/2026 11:54 AM.