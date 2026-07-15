NASA revela su plan para construir la primera base permanente en la Luna

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La NASA anunció que su programa Moon Base, que busca construir una base permanente en el polo sur lunar, iniciará misiones robóticas y tripuladas a partir de 2028, con apoyo de empresas privadas e instituciones internacionales, y aprovechará los depósitos de hielo de agua para generar recursos esenciales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 03:10 PM.
En ciencia y tecnología y editada el 15/07/2026 10:00 PM.