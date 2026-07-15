NASA revela su plan para construir la primera base permanente en la Luna

La NASA dio a conocer los próximos pasos del programa Moon Base, cuyo objetivo es establecer el primer asentamiento permanente de la humanidad en la Luna. La futura base se ubicará cerca del polo sur lunar, una zona estratégica por sus depósitos de hielo de agua y condiciones favorables para operaciones a largo plazo.
El proyecto se desarrollará de forma gradual: primero misiones robóticas que probarán tecnologías, infraestructura y sistemas de soporte; luego misiones tripuladas que prepararán el terreno para la presencia humana permanente. La agencia espacial prevé que, a partir de 2028, se lanzarán vehículos de exploración, módulos de carga y experimentos científicos al satélite.
El hielo de agua disponible en la región permitirá producir agua potable, oxígeno y combustible, reduciendo la dependencia de suministros terrestres. Además, la NASA busca colaborar con empresas privadas e instituciones internacionales para el desarrollo de vehículos, sistemas de transporte, módulos habitables y otras tecnologías necesarias para sostener operaciones prolongadas.
Según la NASA, la experiencia obtenida con Moon Base será fundamental para futuras misiones tripuladas a Marte, uno de los principales objetivos de la exploración espacial en las próximas décadas.