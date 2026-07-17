Netflix dejará sin acceso a dispositivos antiguos de más de 10 años de fabricación

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Netflix actualizó la lista de dispositivos compatibles y confirmó que televisores y reproductores fabricados antes de 2015, como ciertos modelos de Apple TV, Panasonic, LG y Sony, ya no podrán acceder a la aplicación. La plataforma recomienda consultar el Centro de Ayuda o cambiar a equipos más recientes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 10:48 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 17/07/2026 11:02 AM.