Netflix dejará sin acceso a dispositivos antiguos de más de 10 años de fabricación

Netflix informó que varios dispositivos de más de una década de antigüedad perderán el acceso a su aplicación. La compañía mantiene soporte para una amplia gama de televisores inteligentes, teléfonos móviles, tabletas, computadoras, reproductores de streaming, cajas de cable y consolas de videojuegos, siempre que cuenten con conexión a internet y cumplan los requisitos del fabricante.
Sin embargo, los modelos lanzados antes de 2015 podrían quedar fuera del soporte. Entre los equipos que dejarán de ser compatibles se encuentran:
Netflix continuará ofreciendo su servicio en una lista extensa de dispositivos modernos, pero insta a los usuarios con equipos antiguos a actualizarse para garantizar el acceso al catálogo.