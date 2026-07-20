Asteroide impacta casa en New Jersey y revela moléculas orgánicas; estudio científico lo confirma

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Un fragmento de un asteroide de 30 cm de largo cayó en una vivienda de Hillsborough, Nueva Jersey, el 16 de julio de 2024. Los propietarios recuperaron 1.4 kg de material que, tras ser analizado, contiene moléculas orgánicas complejas y agua salada. Un estudio publicado en *Science Advances* lo clasifica como una condrita CM, aportando evidencia de que este tipo de meteoritos pudo haber entregado compuestos esenciales a la Tierra primitiva.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/07/2026 09:56 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 20/07/2026 10:28 AM.