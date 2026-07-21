Kimi K3, la IA china que supera a OpenAI y alarma a EE. UU

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El modelo Kimi K3, creado por la startup Moonshot AI, alcanzó el puesto número uno en la clasificación Arena de programación impulsada por IA, convirtiéndose en la primera herramienta china en liderar ese ranking. Su arquitectura de código abierto y su bajo costo de implementación generan preocupación en Estados Unidos por la creciente competencia tecnológica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/07/2026 11:12 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 21/07/2026 06:46 AM.