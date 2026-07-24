Falla global de PlayStation Network deja fuera de línea a miles de usuarios

PlayStation Network (PSN) presentó una falla masiva este viernes 24 de julio que dejó fuera de línea a miles de usuarios en distintas partes del mundo. Desde las primeras horas del día, jugadores de PlayStation 5 y PlayStation 4 reportaron problemas para iniciar sesión, acceder a juegos en línea, ingresar a la PlayStation Store y validar licencias de títulos digitales.
Los reportes se multiplicaron rápidamente en redes sociales y en la plataforma de monitoreo Downdetector, donde los usuarios describieron mensajes de error y la aparición del estado "no disponible" en los servicios. En varios casos, la conexión se restableció brevemente para volver a fallar, evidenciando una interrupción intermitente.
La afectación no se limitó a un país; jugadores de América, Europa y otras regiones confirmaron la misma problemática. Inicialmente, la página oficial de estado de PlayStation mostraba todos los servicios como operativos, pese a los numerosos reportes. Más tarde, Sony actualizó la información reconociendo que PSN experimenta problemas en todos sus apartados y aseguró que está trabajando para restablecer la plataforma lo antes posible.
Hasta el momento, Sony no ha revelado la causa de la falla ni ha proporcionado una hora estimada para la recuperación total del servicio. Tampoco se ha confirmado si la interrupción está vinculada a un ciberataque u otro incidente específico.