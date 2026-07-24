Falla global de PlayStation Network deja fuera de línea a miles de usuarios

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El viernes 24 de julio, PlayStation Network (PSN) sufrió una interrupción que afectó a jugadores de PS5 y PS4 en América, Europa y otras regiones, impidiendo el acceso a la cuenta, juegos en línea y la PlayStation Store.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 11:35 AM.
En ciencia y tecnología y editada el 24/07/2026 11:56 AM.